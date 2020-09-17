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Молодые люди в России бросились брать микрозаймы 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
Молодые россияне бросились брать микрозаймы
Фото: ТАСС
Основными получателями микрозаймов в России стали 20-летние граждане. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4 процента) оформили люди младше 30 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В августе доля микрозаймов, одобренных для молодежи, выросла на 4,7 процентных пункта к аналогичному периоду прошлого года. Доля займов россиянам старше 40 лет, наоборот, упала, но самое стремительное сокращение выдач произошло в группе 50-59 лет (на 2,4 процентных пункта).
Молодые люди оказались меньше других поколений готовы к кризису, поэтому они бросились получать микрозаймы, отмечают эксперты. Двадцатилетние чаще всего берут краткосрочные PDL-займы на сумму до 30 тысяч рублей. Доля таких клиентов растет, в том числе из-за возможности оформить займ онлайн без посещения офиса, добавляют аналитики.
В мае стало известно, что микрофинансовые компании стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Объем просроченных кредитов по итогам апреля вырос до 51,3 миллиарда рублей (34,3 процента от всей задолженности).
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