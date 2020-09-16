Правительство решило защитить пенсии россиян 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, защищающий права граждан при переходе в негосударственный пенсионный фонд, сообщает ИА DEITA.RU.

В частности, таким фондам запретят привлекать посредников для привлечения клиентов. Такие посредники сейчас наделены правами заключать договор между застрахованным лицом и негосударственным пенсионным фондом. Гражданин имеет право переводить средства из одного негосударственного фонда в другой, однако это можно делать не чаще, чем раз в пять лет. В противном случае все инвестиционные накопления, которые сформировались на счету клиента у последнего страховщика, аннулируются.

Но посредников эти сроки не интересуют — им важно предложить услугу клиенту, а чем это обернётся для пенсионера, им уже неважно. Поэтому они спокойно помогают людям перейти из фонда в фонд досрочно с последующей потерей денег. И людям приходится возвращать деньги через суд.

Разговор о защите накоплений граждан Минтруд завёл ещё в июле. И вот законопроект внесён на рассмотрение.

Кроме запрета на привлечение негосударственными фондами посредников, документ обращает внимание и на посредников, которые заключают договор от лица клиента по доверенности, полученной у нотариуса. Если такое доверенное лицо представляет клиента при его переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд, то ПФР должен проверить подлинность доверенности через единую информационную систему нотариата. Если подтверждение получено не будет, то заявление государственный фонд не удовлетворит.

Также гражданам могут дать право установить запрет на предоставление в ПФР заявлений о смене фонда любыми способами, кроме как при личном посещении. Это позволит уберечь себя и свои средства от мошенников, которые могут подделать электронную подпись и доверенность.