Белоруссия и Россия готовятся отменить роуминг 

Все новости на карте

Белорусским операторам сотовой связи власти поставили задачу завершить к 25 октября 2020 г. тестирование по работе без роуминга с Россией, сообщили 17 сентября в пресс-службе минсвязи Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

«Операторам поставлена задача закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению «антифродовых» соглашений не позднее 24 сентября 2020 г.», — говорится в сообщении.

Об этом в белорусском ведомстве заявили по итогам видеоконференции с Минцифрой РФ, состоявшйся 17 сентября. В переговорах приняли участие члены постоянного комитета Союзного государства, а также посольства Белоруссии в РФ.

Кроме того, на видеосвязи находились представители российских и белорусских операторов мобильной связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа по отмене роуминга между РФ и Белоруссией ведётся с 2017 г.