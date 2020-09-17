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Белоруссия и Россия готовятся отменить роуминг 

ИА Regnum и ещё 3 52 минуты назад
Белоруссия и Россия готовятся отменить роуминг
Фото: РИА Новости
Белорусским операторам сотовой связи власти поставили задачу завершить к 25 октября 2020 г. тестирование по работе без роуминга с Россией, сообщили 17 сентября в пресс-службе минсвязи Белоруссии.
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«Операторам поставлена задача закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению «антифродовых» соглашений не позднее 24 сентября 2020 г.», — говорится в сообщении.

Об этом в белорусском ведомстве заявили по итогам видеоконференции с Минцифрой РФ, состоявшйся 17 сентября. В переговорах приняли участие члены постоянного комитета Союзного государства, а также посольства Белоруссии в РФ.
Кроме того, на видеосвязи находились представители российских и белорусских операторов мобильной связи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа по отмене роуминга между РФ и Белоруссией ведётся с 2017 г.
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