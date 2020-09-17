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Названа стоимость PlayStation 5 в России 

Rambler News Service и ещё 57 56 минут назад
Названа стоимость PlayStation 5 в России
Фото: Reuters
Стоимость игровой консоли нового поколения PlayStation 5 с оптическим приводом в России составит 46 999 рублей, а приставку без дисковода можно будет прибрести за 37 999 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское представительство PlayStation.

«Как и во всем мире, в России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей», — сообщили в PlayStation Россия.

Ожидается, что сначала консоль появится в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В России и остальных странах она появится в продаже 19 ноября.
В начале июня Sony презентовала консоль нового поколения PlayStation 5, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале PlayStation. Консоль оснащена 8-ядерным процессором AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц и видеокартой AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс. У приставки 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду, а также SSD-накопитель на 825 Гб и дисковод Ultra HD Blu-Ray.
До этого, в начале апреля, компания также представила геймпад для новой консоли — он получил название DualSense.
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Личный счет , Компании , ИТАР-ТАСС
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