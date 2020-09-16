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Названа стоимость подписки Apple One для россиян 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Названа стоимость подписки Apple One для россиян
Фото: РИА Новости
Apple на ежегодной презентации представила единую подписку Apple One. В нее входят Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и облачное хранилище iCloud. За индивидуальную подписку россиянин заплатит 365 рублей в месяц. Стоимость семейной подписки, в рамках которой всеми этими сервисами смогут пользоваться до шести человек, составит 525 рублей в месяц. В распоряжении обладателей пакета будут 200 ГБ облачного хранилища iCloud.
В США за индивидуальный пакет Apple One придется заплатить 14,95 долларов (1120 рублей). Для североамериканского рынка будет доступна подписка Premier. В нее входит полный набор сервисов Apple, в том числе Apple News+ и новый Apple Fitness+. Стоимость этой подписки составит 29,95 долларов в месяц (2300 рублей).
Точные сроки запуска Apple One пока не раскрываются. На сайте компании указано, что это произойдет осенью, сообщает РИА Новости.
Ранее, на онлайн-презентации новых продуктов компания Apple продемонстрировала Apple Watch SE и iPad Air. С помощью Apple Watch SE можно измерить уровень кислорода в крови. К одному iPhone можно будет подключить гаджеты детей и пожилых родственников, у которых нет смартфона. В презентации указали возможности устройств, а также их стоимость.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Apple , РИА Новости
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