Кто получит прибавку к пенсии больше тысячи 

Пенсии граждан России, размер которых ниже прожиточного минимума в регионе, вырастут больше, чем пенсии остальных пенсионеров. Об этом сообщает «Царьград».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России рассказали, что в 2021 году страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров будут проиндексированы на уровне 6,3%, в результате чего среднегодовой размер пенсии составит 17443 рубля, то есть вырастет по сравнению с 2020-м примерно на тысячу рублей.

«Некоторые получат больше», — сообщил сегодня «Царьград».

Россияне, размер пенсии которых ниже регионального прожиточного минимума, получат специальную доплату, в результате чего выплаты им вырастут больше, чем выплаты остальным пенсионерам. Кроме того, в 2021-м вырастут стоимость страхового балла и размер фиксированной выплаты. Оба эти параметра важны при расчете размера пенсии.