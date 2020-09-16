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Названы самые высокооплачиваемые профессии будущего 

Lenta.ru 1 час назад
Названы самые высокооплачиваемые профессии будущего
Фото: Reuters
Специалисты в области программного обеспечения (ПО), аналитики и тестировщики ПО, а также дипломированные медсестры останутся в числе самых высокооплачиваемых профессий в США в ближайшие 10 лет. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные американского Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics). Издание анализировало профессии, которые сейчас могут обеспечить годовой доход выше, чем медианное значение по стране (39 810 долларов).
По оценке издания, в 2029 году специалисты в области ПО будут получать в 316 тысяч долларов в год (сейчас их годовой доход составляет 107 510 долларов). Годовые зарплаты медсестер составят 221 900 долларов (сейчас 73 300 долларов в год). Также в тройку самых высокооплачиваемых специалистов вошли технические руководители и управляющие. Сейчас они зарабатывают 100 780 долларов, а через 10 лет, как ожидается, увеличат свою годовую зарплату до 143 800 долларов.
Кроме того, среди самых высокооплачиваемых профессий будущего назвали финансовых менеджеров (129 890 долларов в 2019 году против 108 100 долларов в 2029-м), менеджеров в сфере здравоохранения (100 980 долларов против 133 200 долларов), фельдшеров (109 820 долларов против 110 700 долларов), специалистов по маркетингу (63 790 долларов против 130 300 долларов), аналитиков по вопросам управления (85 260 долларов против 93 800 долларов), менеджеров информационных систем (146 360 долларов против 48 100 долларов в год) и остальных бизнес-менеджеров и руководителей проектов (73 570 долларов против 79 800 долларов).
Ранее сообщалось о профессиях, которые больше всего выиграли от коронавируса в России. Больше всего оплата труда выросла в сфере ремонта компьютеров, бытовой техники и предметов личного пользования, области социального обслуживания, а также в аренде и лизинге.
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