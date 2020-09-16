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«На этот раз все серьезно». Грядет новый удар по денежным вкладам россиян 

Primpress 2 часа назад
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Фото: depositphotos.com
Все может произойти уже в пятницу, 18 сентября
Специалисты прогнозируют новый удар по денежным вкладам российских граждан. Это может случиться уже в пятницу, 18 сентября, сообщает PRIMPRESS.
В этот день Центральный банк может снова понизить ключевую ставку. На этот раз ставка может быть снижена до 4%.
Эксперты объясняют грядущее снижение ключевой ставки довольно просто: таким образом власти хотят отрегулировать уровень инфляции до 4%. При этом заместитель председателя правления Банка России Алексей Заботкин ранее заявлял, что для снижения ставки есть еще пространство, то есть в перспективе она может опуститься еще ниже.
Опасность снижения ставки для простых россиян объясняют просто: в этом случае денежные вклады просто потеряют свою привлекательность. Уже сейчас во многих банках ставки по вкладам находятся на уровне инфляции и не приносят держателям прибыль. В случае дальнейшего снижения вклады и вовсе станут убыточными для банков и граждан. И отток денег из банков, который активизировался в последнее время, только усилится.
Ранее сообщалось, что эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, в каких банках сейчас опасно держать деньги вкладчикам. По его словам, небольшие банки зачастую предлагают высокие проценты по вкладам. Но такими предложениями лучше не соблазняться, поскольку аномально высокие ставки могут обернуться полной потерей денег.
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Комментарии 211
Личный счет , Алексей Заботкин , Центральный банк России
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