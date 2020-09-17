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Силуанов разъяснил, кого затронет повышение НДФЛ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 30 минут назад
Минфин не планирует повышать НДФЛ для россиян с доходами ниже 5 млн рублей в год, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Для других категорий граждан мы не предполагаем менять условия обложения налогом на доходы физических лиц», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%.
Как пояснил глава государства, налогом будет облагаться та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Планируется, что государство дополнительно получит 60 млрд рублей. Эти средства направят на лечение тяжелобольных детей.
Кроме того, в России уже несколько лет действует так называемый налог на роскошь.
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