По вкладам россиян нанесут новый удар 

Банк России может понизить ключевую ставку до 4% уже на ближайшем заседании совета директоров 18 сентября, пишет Primpress.

По мнению специалистов, эта мера нанесет очередной удар по денежным вкладам россиян. Уже сейчас во многих банках ставки по вкладам находятся на уровне инфляции и не приносят прибыли держателям. В случае дальнейшего снижения вклады станут убыточными для банков и граждан. И отток денег из банков еще больше усилится.

Однако такое развитие событий маловероятно. Как сообщал «Рамблер», участники рынка считают, что ключевая ставка останется на прежнем уровне — 4,25% — до декабря. Причиной тому названы обсуждение новых антироссийских санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным , а также ускорение инфляции в августе. Также на решение ЦБ может оказать значительное влияние мировой тренд, в рамках которого ведущие центробанки приостанавливают снижение ключевых ставок.

Напомним, что с апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снизил ключевую ставку с 6% до 4,25%, достигнув исторического минимума.