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Силуанов: налог для богатых затронет 1% работающих россиян 

Реальное время 1 час назад
Законопроект о повышении НДФЛ для доходов физлиц с 13% до 15% на заработок свыше 5 млн рублей затронет не более 1% работающих россиян. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Глава Минфина напомнил, что бюджет получит от повышения ставки НДФЛ порядка 60 млрд рублей в год. Эти средства намерены направлять на лечение детей с редкими заболеваниями.

"Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан", — рассказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит повышение налогов для богатых.
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Личный счет , Видео , Антон Силуанов , Правительство РФ , Минфин
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