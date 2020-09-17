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Россиян ждёт повышение самого главного налога 

Deita.ru 1 час назад
Россиян ждет повышение самого главного налога
Фото: ТАСС
Повышение НДФЛ коснется не более 1% работников, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Россия 1».
По словам министра финансов Антона Силуанова, увеличение ставки налога на доходы физических лиц с 2021 года коснётся только людей с высокими доходами, а именно — свыше пяти миллионов рублей в год.
По оценкам Минфина, после вступления в силу соответствующих поправок в Налоговом кодексе, консолидированный бюджет получит более 60 миллиардов рублей. Эти деньги уже учли при планировании расходов государства на следующий год.
В частности, уже известно, что часть от этих средств будет направлена на оказание помощи детям со сложными заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.
Ранее стало известно о том, что в России хотят упростить процедуру налогообложения для юридических лиц и предпринимателей. Они смогут оплачивать практически все сборы всего одним поручением.
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Личный счет , Минфин , РИА "Дейта"
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