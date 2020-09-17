Россиян ждет повышение самого главного налога

Повышение НДФЛ коснется не более 1% работников, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Россия 1».

По словам министра финансов Антона Силуанова, увеличение ставки налога на доходы физических лиц с 2021 года коснётся только людей с высокими доходами, а именно — свыше пяти миллионов рублей в год.

По оценкам Минфина , после вступления в силу соответствующих поправок в Налоговом кодексе, консолидированный бюджет получит более 60 миллиардов рублей. Эти деньги уже учли при планировании расходов государства на следующий год.

В частности, уже известно, что часть от этих средств будет направлена на оказание помощи детям со сложными заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.

Ранее стало известно о том, что в России хотят упростить процедуру налогообложения для юридических лиц и предпринимателей. Они смогут оплачивать практически все сборы всего одним поручением.