Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
75.16
89.01
89.10
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
43.77
+0.21 Золото
1952.90
–0.07 РТС
1251.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1866
+0.0014
03.09
1.1852
15.09
07.09
24.08

ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит выплату в 7600 рублей 

РИА «ФедералПресс» и ещё 16 1 час назад
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде РФ рассказали о выплате, которую пожилые люди могут получить в дополнение к основной страховой пенсии по старости.
Отмечается, что речь идет о доплате за иждивенцев. Родители-пенсионеры смогут увеличить свою пенсию за счет доплаты за несовершеннолетних детей, которые находятся у них на иждивении. Повышенная выплата дается за каждого ребенка.
Общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2020 году составляет 5686 рублей 25 копеек в месяц. В повышенном размере она составит 7580 рублей 67 копеек в месяц. Получается, что пенсия подрастет почти на 1895 рублей. Если же в семье двое студентов, то прибавка составит 3790 рублей.
В ПФР добавили, что выплата носит строго заявительный характер, для ее получения нужно обратиться в территориальное отделение фонда, пишет Primpress.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР назвали условие для получения выплаты в 12 тыс. рублей. Речь шла о выплатах по уходу за нетрудоспособными гражданами.
Видео дня. Самый дорогой частный дом в России выставили на торги
РИА «ФедералПресс»: последние новости
ПФР назвал условия для получения выплаты в 12 тысяч ПФР назвал условия для получения выплаты в 12 тысяч В России собираются расширить поддержку бедных В России собираются расширить поддержку бедных Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа
Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне начали оформлять ипотеку в 20 лет
Россияне начали оформлять ипотеку в 20 лет
Россияне массово выводят деньги из страны
Россияне массово выводят деньги из страны
«ЦБ не отдаст свободу россиянам»
«ЦБ не отдаст свободу россиянам»
Кудрин оценил прогнозы МЭР по росту ВВП
Кудрин оценил прогнозы МЭР по росту ВВП
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение