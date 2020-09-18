ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей

Пенсионном фонде РФ рассказали о выплате, которую пожилые люди могут получить в дополнение к основной страховой пенсии по старости.

Отмечается, что речь идет о доплате за иждивенцев. Родители-пенсионеры смогут увеличить свою пенсию за счет доплаты за несовершеннолетних детей, которые находятся у них на иждивении. Повышенная выплата дается за каждого ребенка.

Общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2020 году составляет 5686 рублей 25 копеек в месяц. В повышенном размере она составит 7580 рублей 67 копеек в месяц. Получается, что пенсия подрастет почти на 1895 рублей. Если же в семье двое студентов, то прибавка составит 3790 рублей.

В ПФР добавили, что выплата носит строго заявительный характер, для ее получения нужно обратиться в территориальное отделение фонда, пишет Primpress.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР назвали условие для получения выплаты в 12 тыс. рублей. Речь шла о выплатах по уходу за нетрудоспособными гражданами.