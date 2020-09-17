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Подсчитан средний платеж россиян по кредитам 

BFM.RU 1 час назад
Подсчитан средний платеж россиян по кредитам
Фото: РИА Новости
Россияне стали больше платить по долгам. Среднестатистический россиянин, обремененный кредитами и микрозаймами, ежемесячно отдает кредиторам 8 тысяч 900 рублей, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
По их данным, порядка 40 миллионов россиян являются только банковскими заемщиками, из них каждый третий имеет более двух кредитов.
Самый высокий средний ежемесячный платеж по всем видам долговых обязательств зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (более 13 тысячи рублей), а самый низкий — в Ингушетии (4 тысячи 400 рублей).
В среднем ежемесячная сумма платежа в 2020 году увеличилась на 5,8%.
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