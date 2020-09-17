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Учителям пообещали новые выплаты 

Deita.ru 1 час назад
Учителям пообещали новые выплаты
Фото: ТАСС
Сразу две выплаты ждут российских учителей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RT.
О том, что с 1 сентября каждый классный руководитель должен начать получать специальную доплату за свою дополнительную нагрузку, рассказали в Минпросвещения.
В ведомстве уточнили её размер — 5 тысяч рублей. Причём, её должны выдавать ежемесячно. Кроме этого, учителям сохранят и дополнительные выплаты от региональных властей, которые учителя получали раньше.
Как подчеркнули в профильном министерстве, это связано с тем, что в нынешних экономических условиях, заработная плата педагогов ни в коем случае не должна снижаться.
Таким образом, согласно решению Минпросвещения, педагогический работник сможет получать за классное руководство за каждый класс, независимо от количества учащихся в нем, но не более двух выплат на одного человека.
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