Учителям пообещали новые выплаты 

Сразу две выплаты ждут российских учителей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RT.

О том, что с 1 сентября каждый классный руководитель должен начать получать специальную доплату за свою дополнительную нагрузку, рассказали в Минпросвещения.

В ведомстве уточнили её размер — 5 тысяч рублей. Причём, её должны выдавать ежемесячно. Кроме этого, учителям сохранят и дополнительные выплаты от региональных властей, которые учителя получали раньше.

Как подчеркнули в профильном министерстве, это связано с тем, что в нынешних экономических условиях, заработная плата педагогов ни в коем случае не должна снижаться.

Таким образом, согласно решению Минпросвещения, педагогический работник сможет получать за классное руководство за каждый класс, независимо от количества учащихся в нем, но не более двух выплат на одного человека.