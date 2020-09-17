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ПФР назвал условия для получения выплаты в 12 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
ПФР назвал условия для выплаты в 12 тысяч
Фото: ТАСС
В Пенсионном фонде РФ назвали три условия для получения ежемесячной компенсационной выплаты, размер которой в некоторых случаях может доходить до 12 тысяч рублей.
Речь идет о выплатах по уходу за нетрудоспособными гражданами. Получить эти деньги могут россияне, которые ухаживают за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами, гражданами старше 80 лет или пожилыми, за которыми требуется постоянный уход.
Размер выплаты зависит от региона. К примеру, в Новосибирской области сумма составляет 1440 рублей. Если же человек ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, выплата составляет уже 12 тысяч рублей в месяц.
Для получения выплаты нужно подать заявление в ПФР. Необходимо соблюсти условия. Так, лицо, которое осуществляет уход, должно быть трудоспособного возраста, неработающим, не получающим пенсию или пособие по безработице, пишет Primpress.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, российским пенсионерам готовят гарантированную прибавку в 1000 рублей.
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Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , ФедералПресс
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