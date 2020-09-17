Рост зарплат россиян назвали оторванным от реальности

Превысивший инфляцию почти в два раза рост реальных зарплат в России не повлиял на благосостояние большинства работников. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Другие эксперты назвали положительную динамику оторванной от реальности, пишут «Ведомости».

По официальным данным, за год уровень инфляции составил 3,2 процента, а средний рост зарплат по стране — 5,6 процента. Однако, указали аналитики, доходы существенно выросли лишь у части граждан, другие столкнулись с падением заработка или лишились работы. Также растет разница в доходах между теми, кто может и кто не может работать удаленно.

Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Сергей Хестанов отмечает, что в нынешний кризис инфляция какое-то время оставалась на нулевой отметке, так что рост дала индексация зарплат бюджетников.

Вместе с тем порядка 40 процентов населения частично или полностью работают в серой зоне, так что динамику их зарплат статистика зафиксировать не может. В первую очередь это сфера услуг, одна из наиболее пострадавших в ходе кризиса.

В свою очередь аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский заметил, что во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян сократились на 8 процентов, так что низкий уровень инфляции был обеспечен резким падением спроса.