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Кто получит надбавки в октябре 

Мария Иванова 1 час назад
Кто получит надбавки в октябре
Фото: РИА Новости
Зарплаты военнослужащих-призывников, контрактников и росгвардейцев с 1 октября 2020 года вырастут на три процента. Об этом рассказал портал Life.
Кроме того, в 1,03 раза вырастут оклады полицейских, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), таможенников, пожарных и начальников органов фельдъегерской связи.
Благодаря надбавке оклад рядового на низшей воинской должности вырастет на 489 рублей, лейтенант будет получать на 977 рублей больше, а полковник — на 1287 рублей. Самый заметный рост зарплаты ждет замминистра обороны в звании генерала армии — 2344 рубля.
В октябре прошлого года зарплаты военных и сотрудников некоторых госслужб выросли на 4,3 процента, за год до этого — на четыре процента (с 2012-го по 2018 их оклады вообще не росли).
Как сообщал «Рамблер», ранее аналитики Финансового университета спрогнозировали рост реальных зарплат россиян на 3,5-4 процента в 2021 году.
Первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал говорил, что в следующем году вырастут зарплаты бюджетников, IT-специалистов и сотрудников фармацевтических компаний. При этом, по его словам, роста зарплат не стоит ждать в
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Личный счет , Павел Сигал , Финансовый университет , ФСИН
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