Кто получит надбавки в октябре 

Зарплаты военнослужащих-призывников, контрактников и росгвардейцев с 1 октября 2020 года вырастут на три процента. Об этом рассказал портал Life.

Кроме того, в 1,03 раза вырастут оклады полицейских, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), таможенников, пожарных и начальников органов фельдъегерской связи.

Благодаря надбавке оклад рядового на низшей воинской должности вырастет на 489 рублей, лейтенант будет получать на 977 рублей больше, а полковник — на 1287 рублей. Самый заметный рост зарплаты ждет замминистра обороны в звании генерала армии — 2344 рубля.

В октябре прошлого года зарплаты военных и сотрудников некоторых госслужб выросли на 4,3 процента, за год до этого — на четыре процента (с 2012-го по 2018 их оклады вообще не росли).

Как сообщал «Рамблер», ранее аналитики Финансового университета спрогнозировали рост реальных зарплат россиян на 3,5-4 процента в 2021 году.