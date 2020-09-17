Серьезное увеличение пенсий в России возможно при резком росте экономики и ликвидации Пенсионного фонда. Об этом со ссылкой на экономистов сообщает «Царьград».
По мнению экономиста Антона Любича, чтобы пенсии в России выросли хотя бы до 25 тысяч рублей, должно произойти «чудесное событие».
«У нас должна резко вырасти экономика и при этом резко возрасти число занятых», — пояснил он, подчеркнув при этом, что пока нет никаких предпосылок для такого сценария.
В свою очередь экономисты Алексей Лапушкин и Михаил Делягин заявили о необходимости ликвидации Пенсионного фонда России.
«Пенсии гражданам государство должно выплачивать напрямую. Нынешние технологии это более чем позволяют», — заверил Лапушкин.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта. В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию. Также государством гарантируется сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.