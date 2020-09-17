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Названы условия для выплаты «фантастических пенсий» 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Серьезное увеличение пенсий в России возможно при резком росте экономики и ликвидации Пенсионного фонда. Об этом со ссылкой на экономистов сообщает «Царьград».
По мнению экономиста Антона Любича, чтобы пенсии в России выросли хотя бы до 25 тысяч рублей, должно произойти «чудесное событие».

«У нас должна резко вырасти экономика и при этом резко возрасти число занятых», — пояснил он, подчеркнув при этом, что пока нет никаких предпосылок для такого сценария.

В свою очередь экономисты Алексей Лапушкин и Михаил Делягин заявили о необходимости ликвидации Пенсионного фонда России.

«Пенсии гражданам государство должно выплачивать напрямую. Нынешние технологии это более чем позволяют», — заверил Лапушкин.

Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта. В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию. Также государством гарантируется сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
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Комментарии 3
Личный счет , Видео , Михаил Делягин , Пенсионный фонд РФ , Минфин , Центральный банк России , Царьград ТВ
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