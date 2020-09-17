«Люди не забыли пенсионную реформу» 

Граждане России не забыли пенсионную реформу и практически единодушно выступают против нее. Об этом первый заместитель председателя партии «За Правду» Александр Казаков заявил «Свободной прессе».

11-13 сентября, как сообщал «Рамблер», состоялся Единый день голосования на региональных выборах. Сегодня Казаков заявил, что хорошие результаты «Партии пенсионеров» на выборах — настоящая сенсация.

«Это недобрая память о пенсионной реформе. Люди ничего не забыли», — считает он.

По словам политика, более 90% россиян выступают против пенсионной реформы. Он отметил, что поводов, по которым социологические опросы показывают консолидированное мнение с цифрой более 90%, в России крайне мало.

Казаков рассказал, что партия «За Правду» также отрицает пенсионную реформу, в том числе по идеологическим причинам. По его словам, для сторонников либеральных взглядов пенсионеры — балласт, а сторонники традиционных, которых придерживаются и в «За Правду», считают заботу о старшем поколении одной из традиционных ценностей.