Стипендии студентов проиндексируют через год

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Стипендиальный фонд для студентов вузов будет проиндексирован на 3,7% с 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2022 и 2023 годах стипендии будут проиндексированы на 4%.

По данным агентства, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2980 руб.

Как сообщалось, в Москве прожиточный минимум за второй квартал 2020 года установился на уровне в 17,8 тыс. руб.