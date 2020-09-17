Россиянам раскрыли будущее их зарплат и пенсий 

Согласно проекту, в 2020 году Россию ожидает рекордный в послевоенной истории дефицит в 4,72 трлн руб., или 4,4% ВВП. Дефицит распространится и на последующие годы: 2,75 трлн руб. в 2021 году, 1,25 трлн — в 2022-м и 1,41 трлн — в 2023-м.

По мнению автора, «сам по себе дефицит ничего особенного не означает», однако он может стать «волшебной мантрой» правительства, объясняющей отсутствие повышения пенсий, зарплат бюджетников и т.д.

Отмечается, что причиной грядущего дефицита бюджета станет не столько снижение доходов, сколько резкий рост расходов: с 2021 по 2023 год они вырастут на 2,5 трлн рублей — до 23,7 трлн. рублей. По сравнению с 2019 годом существенно повышены выплаты на детей, материнский капитал, сокращена часть налогов, увеличена помощь безработным — все эти меры направлены на рост доходов населения. Однако в связи с постепенным обесцениванием рубля уровень жизни россиян продолжит снижаться.

Автор подчеркивает, что российский бюджет оказался в сложном положении из-за пандемии и последовавшими за ней мировым спадом производства и оказанными правительством мерами социальной помощи.

Для пополнения бюджета Россия планирует обратиться за внешними займами до 21,3% ВВП к 2023 году. Мельников отмечает, что РФ берет в долг по расценкам значительно выше среднемировых.

Вчера, как сообщал «Рамблер», правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В тот же день Силуанов рассказал, что в 2021-2022 годах объем государственного долга будет увеличен до уровня 20% валового внутреннего продукта (ВВП), а расходы в 2021-2023 годах вырастут по сравнению с докризисными планами.