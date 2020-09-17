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Некоторым россиянам в октябре поднимут зарплату 

Общественная служба новостей 5 часов назад
Стало известно о планах повысить заработную плату некоторым категориям бюджетных работников в России.
Согласно подписанному российским премьером Михаилом Мишустиным распоряжению, российским бюджетникам с 1 октября на 3 процента поднимут зарплату, сообщает «Российская газета».
Однако нужно понимать, что это касается не каждого бюджетника. Речь идет о сотрудниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных органов федерального уровня. Повышение зарплаты также коснется гражданского персонала воинских частей и представителей некоторых других аналогичных категорий работников.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что в Госдуме предложили удвоить минимальную зарплату в России. Для этого депутаты ЛДПР хотят ввести нижний порог почасовой оплаты труда.
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Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Госдума , ЛДПР , "Российская газета"
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