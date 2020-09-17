Стало известно о планах повысить заработную плату некоторым категориям бюджетных работников в России.

Согласно подписанному российским премьером Михаилом Мишустиным распоряжению, российским бюджетникам с 1 октября на 3 процента поднимут зарплату, сообщает «Российская газета».

Однако нужно понимать, что это касается не каждого бюджетника. Речь идет о сотрудниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных органов федерального уровня. Повышение зарплаты также коснется гражданского персонала воинских частей и представителей некоторых других аналогичных категорий работников.