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Юрист рассказал, как могут украсть средства со вклада в банке 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Как могут украсть средства со вклада в банке
Фото: ТАСС
Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что по сравнению с платежными картами банковские депозиты защищены лучше, но для получения доступа к чужим деньгам злоумышленникам иногда даже не нужно подделывать паспорт клиента.

— При наличии у клиента онлайн-доступа к вкладу мошенники могут воспользоваться социальной инженерией. Они хитроумно вводят в заблуждение ничего не подозревающую жертву, чтобы та раскрыла данные для доступа в личный кабинет интернет-банка или в банковское приложение. А дальше, как говорится, уже дело техники, — пояснил эксперт.

Он отметил, что бывают случаи кражи средств с «забытых» вкладов, но тут необходим сговор с сотрудниками банка. Так, если клиент долгое время не появляется в банке, то нечистоплотные сотрудники могут вывести средства с его счета.
Эксперт сообщил, что сотрудники банка могут вступить в сговор между собой или со сторонними злоумышленниками и вывести деньги со счетов клиентов, которые постоянно продлевают договор и не получают средства на руки. Узнать об этом вкладчик может только при попытке получить свои деньги.
Для того, чтобы не потерять средства со вклада, Уткин посоветовал придерживаться простых принципов безопасности. Во-первых, нельзя сообщать персональные данные незнакомым лицам и оставлять их на сомнительных сайтах. Во-вторых, выходить в Сеть следует только через проверенные Wi-fi-точки, использовать двухфакторную идентификацию и регулярно проверять компьютер и телефон на вирусы, передает агентство «Прайм».
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Комментарии 2
Личный счет , Павел Уткин
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