Что делать, если вы отправили деньги не на ту карту

Если перевод по ошибке ушел на чужую карту, первым делом нужно подключить банк, который, в свою очередь, свяжется с банком получателя. Можно также выйти на получателя напрямую, и в случае отказа вернуть деньги пригрозить судом, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский

"Самый простой способ избежать такой проблемы — перепроверять реквизиты платежа. В любом банковском приложении адресат и данные перевода перепроверяются во время подтверждения платежа, поэтому, в целом, чтобы ошибиться, нужно не заметить помарку в реквизитах дважды", — сказал он.

Если все-таки это произошло, то первым делом нужно позвонить в банк и сообщить о том, что деньги были ошибочно отправлены не на тот счет. Некоторые банки проводят разбирательства дистанционно, в других же придется лично написать заявление на возврат перевода. После этого банк связывается с другим банком, в котором открыт счет ошибочного получателя, и предлагает добровольно вернуть денежные средства. Если оба счета открыты в одном банке, то процедура несколько упрощается, но лишь в контексте затрачиваемого времени.

Еще один способ выйти напрямую на получателя — сделать перевод символической суммы, к примеру, 1 рубль, и в сообщении к переводу оставить номер телефона и попробовать договориться.

Если получатель соглашается вернуть платеж, то вопрос закрывается сам собой. Если же он отказывает, то у отправителя выход один — идти в суд, руководствуясь статьей 1102 ГК РФ "Обязанность возвратить незаконное обогащение" и писать заявление в полицию, прикладывая переписки, звонки и документы об ошибочном переводе.

Изначально иск подается к банку, после чего в судебном порядке он раскрывает личность получателя и ответчик меняется. Как правило, после звонка из полиции или получения повестки в суд дело разрешается в досудебном порядке. Если все-таки дело доходит до слушаний, то ответчик рискует понести и другие убытки — моральная компенсация, затраты на госпошлины и адвокатов. Подавляющее большинство таких исков удовлетворяются судом в полном объеме.