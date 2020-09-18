Россияне резко увеличили покупки валюты

Россияне в условиях падения курса рубля резко увеличили покупки валюты суммой более $2 тыс. в мае и июне. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России

В феврале и марте граждане, купившие валюту на сумму более $5 тыс., в общей сложности приобрели $31,6 млн и $44,21 млн, в мае и июне объем валюты увеличился до $310,6 млн и $607,2 млн соответственно, пишут "Известия" со ссылкой на данные ЦБ.

В мае спрос на суммы от $2001 до $5 тыс. составил $370,65 млн, в июне — $824,3 млн, а совокупный объем за два месяца составил $1,194 млрд Эти показатели оказались максимальными за последние шесть лет, уточняет издание.

На менее крупные суммы высокого спроса не наблюдалось, общий размер сделок на суммы от $501-2000 в июне составил $489,3 млн, что вдвое ниже, чем в январе и феврале. На суммы $251-500 общий размер сделок составил $2,32 млн по сравнению с $77,23 млн в феврале, рассказали "Известия".

По данным ЦБ, всего в июне россияне совершили покупки валюты на $1,932 млрд, это в 2,3 раза больше апрельского показателя ($846,63 млн), средняя сумма сделки в июне составила 2638 единиц для доллара, 2008 для евро, сообщило издание.

Эксперты, опрошенные изданием, не связывают резкое увеличение спроса на валюту с отпускным сезоном (периодом повышенного спроса на доллары и евро), а объясняют данный тренд желанием граждан создать подушку безопасности в условиях неопределенности рынков, вызванных пандемией.