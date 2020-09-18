Легендарный миллиардер оказался в худшем кризисе

Легендарный американский миллиардер, основатель Bridgewater Рэй Далио оказался в худшем за десятилетие кризисе из-за проблем в своем хедж-фонде. Об этом пишет Bloomberg.

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Уже около десятилетия средняя доходность Bridgewater не дотягивает до 10 процентов годовых, в то время как стоимость обслуживания высокая. За восемь месяцев 2020 года флагманский фонд Bridgewater Pure Alpha II оказался в минусе на 18,6 процента, что стало самым худшим показателем за десятилетний период. Большинство американских хедж-фондов, между тем, за то же время остались в плюсе.