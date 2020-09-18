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Число банкротств граждан выросло на 62% из-за ИП 

Банки.ру и ещё 1 27 минут назад
Число обанкротившихся россиян резко выросло
Фото: ТАСС
В этом году произошел резкий рост числа банкротств граждан — на 62% за январь — август 2020-го, пишут «Известия». По данным «Федресурса», показатель увеличился до 64 тыс. граждан. Как пояснили эксперты, «виновниками» всплеска стали индивидуальные предприниматели (ИП), которые проходят процедуру банкротства как физлица. Согласно данным Seldon, за период с января по август 2020 года было начато банкротство 6,9 тыс. юрлиц, что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заявления о банкротстве подали свыше 15 тыс. ИП, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го.
Эти показатели расходятся как с официальной статистикой ФНС, так и с сообщениями арбитражных управляющих на проекте «Федресурс». В налоговой службе сообщили, что за первое полугодие 2020 года в ведомство было подано 199 заявлений о признании ИП несостоятельным против 274 за аналогичный период 2019-го. В «Федресурсе» рассказали, что за январь — август 2020 года количество банкротств ИП составило 874, что на 8,6% меньше, чем в январе — августе 2019-го.
Как пояснил банкротный юрист Михаил Алексеев, подавляющее большинство ИП сначала подают документы на прекращение деятельности, а потом банкротятся уже как физлица. По его словам, в статистику именно ИП, как правило, попадают те предприниматели, процедуру банкротства которых инициируют кредиторы. Переходом в другую категорию можно объяснить резкий всплеск банкротств физлиц в этом году. По прогнозу Seldon, в очищенном варианте по итогам года численность банкротов среди ИП может достичь почти 22 тыс. человек.
По словам экспертов, ситуация, в которой оказались ИП во время пандемии, практически полностью «обнулила» выручку и в незначительной степени позволила снизить издержки. Микробизнес, работающий в сфере услуг, как правило, не в состоянии создать финансовую подушку, поэтому кризис вызвал массовое количество банкротств. Банкротства ИП — это реальность для тех, кто не смог (или не захотел) переориентироваться в онлайн-формат. Как подтверждают данные Seldon, среди предпринимателей наибольшее число банкротств в 2020 году пришлось на оптовую и розничную торговлю. В лидерах среди регионов вновь, как и в прошлом году, оказались Москва и Московская область, а также Краснодарский край и Свердловская область, в этот раз в топ-5 не попал Санкт-Петербург, который уступил свое место Башкортостану.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Алексеев , Федеральная налоговая служба , газета "Известия"
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