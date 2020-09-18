Россияне кинулись покупать валюту 

В России резко увеличился спрос на иностранную валюту, в том числе и на крупные суммы. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет газета «Известия».

По информации ЦБ России, в мае и июне покупки иностранной валюты побили шестилетний рекорд. При этом отмечен рост спроса на крупные суммы. Так, в феврале и марте россияне, покупавшие валюту на сумму более пяти тысяч долларов, приобрели 31,6 и 44,21 миллиона долларов. А уже в мае и июне объемы увеличились до 310,6 и 607,2 миллионов долларов соответственно.

Опрошенные изданием эксперты связали скупку россиянами валюты с отложенным спросом, возникшим из-за режима самоизоляции, неуверенностью в завтрашнем дне в условиях кризиса и желанием создать «подушку безопасности».

«Если не будет серьезных шоков, к концу года национальная валюта может вернуться в диапазон 71–73 рубля за доллар и 84–87 рублей за евро. Однако более вероятно постепенное ослабление российской денежной единицы до 79–81 рубля за доллар и 95–96 рублей за евро», — считают аналитики.