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Россияне кинулись покупать валюту 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Россияне кинулись покупать валюту
Фото: РИА Новости
В России резко увеличился спрос на иностранную валюту, в том числе и на крупные суммы. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет газета «Известия».
По информации ЦБ России, в мае и июне покупки иностранной валюты побили шестилетний рекорд. При этом отмечен рост спроса на крупные суммы. Так, в феврале и марте россияне, покупавшие валюту на сумму более пяти тысяч долларов, приобрели 31,6 и 44,21 миллиона долларов. А уже в мае и июне объемы увеличились до 310,6 и 607,2 миллионов долларов соответственно.
Опрошенные изданием эксперты связали скупку россиянами валюты с отложенным спросом, возникшим из-за режима самоизоляции, неуверенностью в завтрашнем дне в условиях кризиса и желанием создать «подушку безопасности».

«Если не будет серьезных шоков, к концу года национальная валюта может вернуться в диапазон 71–73 рубля за доллар и 84–87 рублей за евро. Однако более вероятно постепенное ослабление российской денежной единицы до 79–81 рубля за доллар и 95–96 рублей за евро», — считают аналитики.

Как сообщал «Рамблер», ранее на торгах Московской биржи евро впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. Эксперты объяснили обвал рубля новостями об отравлении оппозиционера Алексея Навального и угрозой западных санкций.
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Комментарии 12
Личный счет , Алексей Навальный , Московская биржа , Центральный банк России , газета "Известия"
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