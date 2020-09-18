«ЦБ не отдаст свободу россиянам» 

Руководство Центробанка РФ не будет рекомендовать коммерческим банкам отменить комиссию за досрочное погашение кредитов, поскольку свобода россиян вряд ли его волнует, заявил информационному агентству Regnum экономист Михаил Делягин. Так эксперт прокомментировал инициативу уполномоченного по правам предпринимателей в России Бориса Титова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в Банк России с просьбой посодействовать отмене комиссионного сбора с физлиц и компаний, которые взимаю коммерческие банки за досрочное погашение займа. По его мнению, сложившаяся практика мешает реализации антикризисных мер в стране.
Михаил Делягин, комментируя инициативу Титова, назвал его предложение «правильным», которое «ничего существенного не изменит», но, тем не менее, позволит многим гражданам сэкономить.
« (Мера) создаст больше свободы для людей. Больше возможностей», — пояснил экономист.
При этом он выразил сомнение, что для руководства Центробанка вышеуказанное обстоятельство едва ли имеет большое значение для руководства регулятора. По его словам, в результате отмена комиссии может негативно сказаться на уровне доходов коммерческих банков, у которых «и так всё не очень хорошо».