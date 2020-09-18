«ЦБ не отдаст свободу россиянам» 

Ранее, как сообщал «Рамблер», бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в Банк России с просьбой посодействовать отмене комиссионного сбора с физлиц и компаний, которые взимаю коммерческие банки за досрочное погашение займа. По его мнению, сложившаяся практика мешает реализации антикризисных мер в стране.

Михаил Делягин, комментируя инициативу Титова, назвал его предложение «правильным», которое «ничего существенного не изменит», но, тем не менее, позволит многим гражданам сэкономить.

« (Мера) создаст больше свободы для людей. Больше возможностей», — пояснил экономист.

При этом он выразил сомнение, что для руководства Центробанка вышеуказанное обстоятельство едва ли имеет большое значение для руководства регулятора. По его словам, в результате отмена комиссии может негативно сказаться на уровне доходов коммерческих банков, у которых «и так всё не очень хорошо».