Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
75.16
89.01
89.10
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
43.77
+0.21 Золото
1952.90
–0.07 РТС
1251.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1866
+0.0014
03.09
1.1852
15.09
07.09
24.08

«ЦБ не отдаст свободу россиянам» 

Павел Тиунов 1 час назад
«ЦБ не отдаст свободу россиянам»
Фото: РИА Новости
Руководство Центробанка РФ не будет рекомендовать коммерческим банкам отменить комиссию за досрочное погашение кредитов, поскольку свобода россиян вряд ли его волнует, заявил информационному агентству Regnum экономист Михаил Делягин. Так эксперт прокомментировал инициативу уполномоченного по правам предпринимателей в России Бориса Титова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в Банк России с просьбой посодействовать отмене комиссионного сбора с физлиц и компаний, которые взимаю коммерческие банки за досрочное погашение займа. По его мнению, сложившаяся практика мешает реализации антикризисных мер в стране.
Михаил Делягин, комментируя инициативу Титова, назвал его предложение «правильным», которое «ничего существенного не изменит», но, тем не менее, позволит многим гражданам сэкономить.

« (Мера) создаст больше свободы для людей. Больше возможностей», — пояснил экономист.

При этом он выразил сомнение, что для руководства Центробанка вышеуказанное обстоятельство едва ли имеет большое значение для руководства регулятора. По его словам, в результате отмена комиссии может негативно сказаться на уровне доходов коммерческих банков, у которых «и так всё не очень хорошо».
Видео дня. Самый дорогой частный дом в России выставили на торги
Комментарии
Личный счет , Экономика , Борис Титов , Михаил Делягин , Центральный банк России , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ответили на предложение ФРГ по «СП-2»
США ответили на предложение ФРГ по «СП-2»
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Пора спасать свои деньги? В ФНС дали важное разъяснение
Пора спасать свои деньги? В ФНС дали важное разъяснение
Российский блогер раскрыл заработок на YouTube
Российский блогер раскрыл заработок на YouTube
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение