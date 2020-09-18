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Россияне массово выводят деньги из страны 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россияне массово выводят деньги из страны
Фото: РИА Новости
За июль из России за рубеж физические лица вывели рекордные 837 млн долларов. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка России пишет РБК.
По данным издания, такая сумма стала максимальным показателем с октября 2018 года. Основной объем переводов пришелся на страны СНГ — 686 млн долларов, оставшаяся часть — на страны дальнего зарубежья. При этом статистика Центробанка России учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».
Опрошенные изданием эксперты связали рост переводов за рубеж с отложенным спросом, так как во время пандемии многие банковские платежные агенты не работали, а также с выходом трудовых мигрантов на работу.

«Теперь они переводят то, что скопилось у них за месяцы ограничений, если они не теряли работу, или отправляют основную часть своего заработка, чтобы компенсировать отсутствие денег в предыдущие месяцы, если они были без работы во время ограничений», — пояснил глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Как сообщал «Рамблер», ранее в разгар пандемии в России застряли тысячи трудовых мигрантов. Гражданам Узбекистана, в частности, пришлось долгое время жить в аэропорту: они прошли паспортный контроль, их рейсы отменили, но они не смогли покинуть аэропорт из-за ограничений на въезд иностранцев.
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Личный счет , Алма Обаева , Почта России , КБ "Юнистрим" , Центральный банк России
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