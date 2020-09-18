Кудрин предложил увеличить траты на поддержку бедных 

"Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 млрд руб., а по итогам года… ожидается расходование примерно 350 млрд руб. из этого запаса. Как известно, в кризис 2008–2009 годов было потрачено более половины резервного фонда. Если на 1 января 2009 года фонд составлял более 4 трлн руб., то на 1 января 2010 года там оставалось лишь 1,8 трлн", — написал Кудрин в статье в РБК.