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Кудрин предложил увеличить траты на поддержку бедных 

Прайм и ещё 3 39 минут назад
Кудрин предложил увеличить траты на поддержку бедных
Фото: РИА Новости
Объем накопленных в России резервов позволяет увеличить траты на помощь гражданам и бизнесу, например, можно расширить программы поддержки бедного населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он отметил, что Фонд национального благосостояния, который является главной "кубышкой" правительства, тратится очень консервативно.

"Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 млрд руб., а по итогам года… ожидается расходование примерно 350 млрд руб. из этого запаса. Как известно, в кризис 2008–2009 годов было потрачено более половины резервного фонда. Если на 1 января 2009 года фонд составлял более 4 трлн руб., то на 1 января 2010 года там оставалось лишь 1,8 трлн", — написал Кудрин в статье в РБК.

Он напомнил, что объем фонда с начала года значительно увеличился.

"Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь", — считает глава Счетной палаты.

Объем ФНБ на конец 2019 года составлял 7,8 триллиона рублей. На 1 сентября он достиг 13,257 триллиона рублей, при этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,910 триллиона рублей.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
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