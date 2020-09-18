В период, когда доллар стоит в районе 75 рублей, скупать иностранную валюту не имеет смысла. Сделать это будет выгодно после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября, когда курс должен опуститься до 71-72 рублей за доллар, поделился с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.

По данным Центробанка РФ, во время пандемии и мирового кризиса россияне бросились массово скупать иностранную валюту на сумму более двух тысяч долларов, сообщает «Ридус». Калугин подчеркнул, что сумма наличных на руках россиян по последней информации составила более 12 трлн рублей и обновила исторический максимум.

«На эти деньги не покупают квартиры, деть куда-то тоже не могли. Деньги складывают про запас. Но при текущих ценах на нефть неразумно покупать валюту по 75 рублей за доллар», — сказал URA.RU Калугин.

Финансовый аналитик подчеркнул, что на курс доллара повлияли инцидент с блогером Алексеем Навальным и выборы президента в США в ноябре 2020 года. Но, по прогнозам эксперта, к концу 2020 года рубль должен укрепиться.

«Избирательная кампания в США обойдется без наездов на Россию, к концу года, я думаю, закончим на уровне 71-72 рублей за доллар. Тогда и советуют скупать валюту. Потому что если выберут господина [Джо] Байдена [кандидата на пост президента], в следующем году он устроит нам веселую жизнь», — ожидает Калугин.

Тем, кто скупал валюту по текущему курсу, экономист советует ее не продавать и докупать, когда доллар упадет.