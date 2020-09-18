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Банки оставят кредитные каникулы по своим правилам после 30 сентября 

Банки.ру 46 минут назад
Банки приняли решение по кредитным каникулам
Фото: ТАСС
Большинство крупнейших банков планируют оставить опцию отсрочки по кредитам на своих условиях, после того как перестанет действовать закон о кредитных каникулах. Подавать заявки по закону можно до 30 сентября.
Большая часть опрошенных Банки.ру кредитных организаций из топ-15 готовы сохранить свои программы отсрочки платежей по кредиту для пострадавших от пандемии коронавируса и после 30 сентября. Кредитные каникулы на условиях банка останутся без изменений для клиентов Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Почта Банка и Тинькофф Банка.
Росбанк не планирует менять условия собственных программ в ближайшее время, но будет ориентироваться на экономическую ситуацию в стране и востребованность этих программ у населения. Промсвязьбанк также оценивает необходимость сохранения программы кредитных каникул.

«Но в любом случае технология, которую мы выстроили для реализации программы кредитных каникул по 106-ФЗ, показала свою эффективность, и, скорее всего, банк будет использовать ее в дальнейшем для работы в стандартном режиме», — пояснил директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

Остальные банки из топ-15 на запрос о планах сохранить программу отсрочки не ответили.
Напомним, в конце марта с приходом пандемии в Россию ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса. Позже был принял закон 106-ФЗ, который давал заемщикам, чей доход упал более чем на 30%, право на отсрочку платежей сроком до полугода. Он вступил в силу 3 апреля. Однако правительство внесло ограничения на сумму кредита, по которому можно было претендовать на отсрочку по закону. Поэтому тем заемщикам, которые не проходили по сумме кредита, банки предлагали свои собственные программы реструктуризации. Они могли приводить к гораздо более существенному увеличению срока кредита и переплате.
Реструктуризаций по условиям банка оказалось в разы больше, чем отсрочек по закону. Так, в ВТБ программой в рамках 106-ФЗ воспользовались больше 28 тыс. человек на сумму свыше 31 млрд рублей. В то же время по собственным программам банка кредитные каникулы были оформлены 317,4 тыс. раз, их объем составил более 249,4 млрд рублей. В Сбербанке по указанному закону было одобрено 69 тыс. заявок почти на 23 млрд рублей, а по собственным программам кредитной организации — 225 тыс. заявок на сумму 144 млрд рублей.
Максимальные показатели по обращениям за кредитными каникулами были в период с апреля по июнь.
«В настоящее время объем новых заявок снизился и составляет не более 20% от пиковых значений», — отмечают в пресс-службе Газпромбанка.

«Объем обращений за реструктуризацией уже давно снизился до уровней, которые наблюдались до кризиса, поэтому можно сделать вывод, что программа предоставления реструктуризации по 106-ФЗ не нуждается в продлении и может быть спокойно прекращена», — считает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

Однако при вводе режима самоизоляции и вынужденном простое данный продукт снова будет очень востребованным, полагает начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Елена Дорофеева , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Тинькофф банк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Banki.ru
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