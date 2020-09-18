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Россияне стали больше денег возвращать банкам 

Аргументы Недели 1 час назад
Россияне стали больше денег возвращать банкам
Фото: ТАСС
По сравнению с прошлым годом среднемесячный платёж каждого заёмщика увеличился почти на 6%. Россияне вынуждены отдавать всё больше денег на выплаты по кредитам.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что должниками банков являются порядка 40 миллионов человек, причём некоторые имеют сразу по два кредита.
Столько же людей в стране живёт на 15 тысяч рублей в месяц. Чтобы покрыть свои расходы, граждане вынуждены прибегать к займам. Более того, по прогнозам Минэкономразвития, доходы граждан в этом году снизятся как минимум на 3%.
Принятие закона о внесудебном признании физических лиц банкротами облегчило жизнь заёмщикам. При сумме долговых обязательств свыше полумиллиона рублей гражданин может рассчитывать на обнуление. Для этого нужно подать пакет документов в МФЦ. Но из-за низкой финансовой грамотности кредиторы часто манипулируют населением. Людей заставляют любыми способами погашать кредиты.
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