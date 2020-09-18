Россияне стали больше денег возвращать банкам 

По сравнению с прошлым годом среднемесячный платёж каждого заёмщика увеличился почти на 6%. Россияне вынуждены отдавать всё больше денег на выплаты по кредитам.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что должниками банков являются порядка 40 миллионов человек, причём некоторые имеют сразу по два кредита.

Столько же людей в стране живёт на 15 тысяч рублей в месяц. Чтобы покрыть свои расходы, граждане вынуждены прибегать к займам. Более того, по прогнозам Минэкономразвития , доходы граждан в этом году снизятся как минимум на 3%.

Принятие закона о внесудебном признании физических лиц банкротами облегчило жизнь заёмщикам. При сумме долговых обязательств свыше полумиллиона рублей гражданин может рассчитывать на обнуление. Для этого нужно подать пакет документов в МФЦ. Но из-за низкой финансовой грамотности кредиторы часто манипулируют населением. Людей заставляют любыми способами погашать кредиты.