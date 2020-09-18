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В Кремле ответили на призыв Кудрина 

Мария Иванова 32 минуты назад
В Кремле ответили на призыв Кудрина
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры поддержки экономики, принятые в России из-за коронавируса, оказались эффективнее, чем «вертолетные деньги», которые раздавали в некоторых странах. Об этом сообщает «Ура.ру».
Так Песков прокомментировал предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина «больше потратить» на поддержку россиян. Как писал «Рамблер», в своем материале для РБК Кудрин призвал расширить меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии. По его словам, сделать это позволяет благоприятная ситуация с российскими бюджетными резервами.
Кудрин отметил, что деньги из Фонда национального благосостояния во время пандемии тратились «очень консервативно», а с учетом зачисления в фонд 3,3 триллиона рублей за прошлый год резервы России выросли, несмотря на расходы.

«Это говорит и о том, что можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса», — заявил Кудрин.

По его мнению, с помощью средств ФНБ стоило расширить программы поддержки бедного населения: вложив несколько сотен миллиардов, можно было бы помочь многим.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисом, — эффективные, своевременные, тщательно выверенные», — заявил Песков в ответ на предложение Кудрина.

Представитель Кремля отметил, что российский подход минимизировал последствия кризиса: падение экономики и рост безработицы в РФ оказались не такими серьезными, как в других странах.
Песков подчеркнул, что «вертолетные» выплаты в других государствах не улучшили положение бизнеса и не ускорили развитие экономики.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Песков , Алексей Кудрин , Счетная палата , Фонд национального благосостояния , РБК
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