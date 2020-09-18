Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.36
$
75.22
89.31
89.12
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
42.96
+0.12 Золото
1953.99
–0.03 РТС
1243.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1857
+0.0005
03.09
1.1852
15.09
07.09
24.08

Названы лучшие способы эффективного накопления средств 

Слово и Дело 1 час назад
Россиянам назвали эффективный способ накопить
Фото: РИА Новости
Люди должны ответственно подходить к формированию своих сбережений, так как первые шаги в данном направлении имеют большое значение для будущих значительных резервов, считают специалисты.
Важную роль играет эмоциональное восприятие и психологическое состояние человека. Многие относятся к процессу откладывания средств как к потере денег и сокращению своих расходов, отметил исследователь поведенческих финансов Шломо Бенарци.
Когда заработок граждан увеличивается, то траты остаются на прежнем уровне, а значит появляется возможность копить больше, передает слова специалиста РБК.
Свой бюджет можно вести по популярной системе "четырех конвертов", когда средства без учета суммы, предназначенной для накоплений, распределяются на месяц. Такой метод приучает к финансовой дисциплине. Схожую роль выполняет анализирование повседневных расходов, благодаря которому можно избавиться от лишних и неоправданных трат, добавила поведенческий экономист и соучредитель Common Cents Lab Венди Де Ла Роса.
Видео дня. Самый дорогой частный дом в России выставили на торги
Слово и Дело: последние новости
В ПФР рассказали, каким категориям россиян начислят по 12 тысяч рублей В ПФР рассказали, каким категориям россиян начислят по 12 тысяч рублей Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет на 900 рублей Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет на 900 рублей СМИ: в России может появится минимальная почасовая зарплата СМИ: в России может появится минимальная почасовая зарплата
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Названы богатейшие жены и мужья госслужащих РФ
Названы богатейшие жены и мужья госслужащих РФ
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение