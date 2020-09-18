Россиянам назвали эффективный способ накопить

Люди должны ответственно подходить к формированию своих сбережений, так как первые шаги в данном направлении имеют большое значение для будущих значительных резервов, считают специалисты.

Важную роль играет эмоциональное восприятие и психологическое состояние человека. Многие относятся к процессу откладывания средств как к потере денег и сокращению своих расходов, отметил исследователь поведенческих финансов Шломо Бенарци.

Когда заработок граждан увеличивается, то траты остаются на прежнем уровне, а значит появляется возможность копить больше, передает слова специалиста РБК.

Свой бюджет можно вести по популярной системе "четырех конвертов", когда средства без учета суммы, предназначенной для накоплений, распределяются на месяц. Такой метод приучает к финансовой дисциплине. Схожую роль выполняет анализирование повседневных расходов, благодаря которому можно избавиться от лишних и неоправданных трат, добавила поведенческий экономист и соучредитель Common Cents Lab Венди Де Ла Роса.