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Выбирают красное: почему россияне охладели к золотым смартфонам 

Вероника Полынина 1 час назад
Почему россияне охладели к золотым смартфонам
Фото: depositphotos.com
Россияне разлюбили золотые смартфоны и теперь предпочитают модели красного цвета. Об этом свидетельствуют данные аналитиков розничной сети МТС, передают «Известия».
За первые восемь месяцев 2020 года продажи золотых смартфонов рухнули в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. На золотые смартфоны приходится менее 3% от общего числа продаж.
Одновременно аналитики зафиксировали рост популярности моделей красного цвета — их продажи выросли в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доля красных смартфонов от общего числа продаж достигла 16%. Специалисты связывают это с тем, что производители Samsung, Honor и Xiaomi в 2020 году стали выпускать свои среднебюджетные модели в красных оттенках.
Лидерами продаж по-прежнему остаются телефоны черного и серого цветов — их предпочитают 38% покупателей, однако год назад спрос на них был на 10% выше.
Синие модели стали популярнее в полтора раза — теперь их выбирает каждый третий покупатель. Также увеличился спрос на зеленые смартфоны — их доля на рынке за год выросла с 1% до 4%. Белые смартфоны, как и в прошлом году, предпочли 6% покупателей.
Как сообщал «Рамблер», ранее ученые предупредили владельцев смартфонов об опасности ночного режима — dark mode. Они пришли к выводу, что dark mode, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на процессы организма, которые связаны со сменой дня и ночи. В результате люди начинают хуже спать.
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Личный счет , МТС , газета "Известия"
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