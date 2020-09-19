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ВНИИ Труда объяснил рост безработицы в августе 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Объяснен рост безработицы в августе
Фото: ТАСС

"В июне быстрее числа безработных росла численность так называемой потенциальной рабочей силы, то есть тех, кто в принципе хотел бы работать, но по разным причинам активно работу не искал, — объяснил Дмитрий Платыгин. — Это те граждане, которые потеряли работу в разгар пандемии, но имели финансовую возможность в летний период не приступать к активному поиску работы".

Ранее Росстат опубликовал краткую версию доклада о социально-экономическом положении в стране. Согласно этому документу, в августе показатель безработицы составил 6,4%, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце. Если переводить в абсолютные цифры, речь идет о 4,8 млн человек. При этом на учете в службах занятости в августе стояли 3,6 млн человек, 3,4 млн из них получали пособие по безработице.
По данным портала "Работа в России", количество вакансий на рынке труда в августе вернулось на докризисный уровень, при этом, как указал Дмитрий Платыгин, массового высвобождения рабочей силы не наблюдалось.

"Количественное предложение на рынке труда восстановилось, а качественное — пока нет, — добавил Дмитрий Платыгин. — Почти миллион предлагаемых на портале "Работа в России" позиций — это вакансии для молодых специалистов или специалистов с небольшим опытом работы. Крупные компании в производственной отрасли, где восстановление происходит медленнее, пока не возобновили кадровые программы по расширению численности персонала, поэтому пока активизация потенциальной рабочей силы не абсорбирована в полной мере имеющимся кадровым предложением".

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Личный счет , Росстат
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