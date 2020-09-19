Объяснен рост безработицы в августе

"В июне быстрее числа безработных росла численность так называемой потенциальной рабочей силы, то есть тех, кто в принципе хотел бы работать, но по разным причинам активно работу не искал, — объяснил Дмитрий Платыгин. — Это те граждане, которые потеряли работу в разгар пандемии, но имели финансовую возможность в летний период не приступать к активному поиску работы".