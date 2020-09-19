Объяснен рост безработицы в августе

"В июне быстрее числа безработных росла численность так называемой потенциальной рабочей силы, то есть тех, кто в принципе хотел бы работать, но по разным причинам активно работу не искал, — объяснил Дмитрий Платыгин. — Это те граждане, которые потеряли работу в разгар пандемии, но имели финансовую возможность в летний период не приступать к активному поиску работы".
"Количественное предложение на рынке труда восстановилось, а качественное — пока нет, — добавил Дмитрий Платыгин. — Почти миллион предлагаемых на портале "Работа в России" позиций — это вакансии для молодых специалистов или специалистов с небольшим опытом работы. Крупные компании в производственной отрасли, где восстановление происходит медленнее, пока не возобновили кадровые программы по расширению численности персонала, поэтому пока активизация потенциальной рабочей силы не абсорбирована в полной мере имеющимся кадровым предложением".