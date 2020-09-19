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Адвокат объяснила, какие пункты делают завещание юридически ничтожным 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Названы главные ошибки в завещании
Фото: Unsplash
Некоторые ограничения и условия, которые россияне могли бы захотеть прописать в своём завещании, не будут иметь, согласно законодательству, юридической силы, рассказала адвокат и партнёр BGP Litigation Виктория Дергунова.
Так, завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также в нём не могут ставиться условия для получения наследства: развестись или вступить в брак, бросить курить и так далее, передаёт «Прайм».

Нельзя ограничить свободу выбора места жительства, к примеру лишить наследства в случае переезда в другой город, рода деятельности — оставить всё своё имущество только в случае, если ребёнок выберет конкретную профессию, — пояснила Дергунова.

Также нельзя передать наследникам права и обязанности, тесно связанные с личностью завещателя, например, различные льготы, доверенности, право на получение алиментов.

По наследству нельзя передать нематериальные блага и личные неимущественные права. Не наследуются также должности в органах управления юридическими лицами, права по доверенности, — добавила адвокат.

В России, кроме того, невозможно оставить наследство животному, так как животные по закону приравниваются к имуществу. Но наследодатель может возложить на наследников завещательный отказ, то есть требование исполнить за счёт полученного наследства какие-либо обязанности имущественного характера.
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскачества составили ряд рекомендаций, следуя которым можно обезопасить себя от мошенников, представляющихся юристами. В первую очередь эксперты посоветовали не пользоваться услугами посредников — реальных и виртуальных.
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Комментарии
Личный счет , Другое , Виктория Дергунова
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