Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.36
$
75.22
89.31
89.12
Прогноз
14.09 – 21.09
$
72.60
85.25
Индексы и котировки Brent
43.09
+0.33 Золото
1950.56
–0.01 РТС
1243.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1840
+0.0002
04.09
1.1839
15.09
07.09
24.08

Исследование: перевести деньги с депозитов в иностранную валюту готовы 22% вкладчиков 

ТАСС и ещё 1 32 минуты назад
Перевести средства с депозитов в иностранную валюту готовы 22% россиян, имеющих вклады в банках. При этом аналогичное исследование, проведенное месяцем ранее, показало, что 47% респондентов хотели бы вложить средства в иностранную валюту как альтернативу вкладу, говорится в исследовании компании IDF, имеющееся в распоряжении ТАСС.

"Вложиться в иностранную валюту хотели бы 22% (против 47% респондентов месяцем ранее) — снижение доли тех, кто заинтересован в этом инструменте, частично объясняется ростом курса валюты, а также сохраняющейся неопределенностью на финансовых рынках", — отмечается в материале.

В целом исследование показало, что 38% вкладчиков намерены продолжать держать средства на банковском депозите, против 43% опрошенных с 14 по 21 августа.
Среди тех, кто рассматривает перевод средств в альтернативные варианты сбережений, инвестирование средств в акции и облигации выбрали 18% респондентов. При этом более половины из них (56%) указали, что предпочитают входить в сделки не напрямую, а посредством различных биржевых инвестиционных фондов (ПИФов и ETF). "В этом случае инвестор приобретает ценную бумагу непосредственно фонда, получая определенную долю от собранного им портфеля активов", — поясняется в материале.
Еще 20% заявили о желании инвестировать в недвижимость, 16% заинтересованы во вложениях в драгоценные металлы, по 10% опрошенных выразили готовность инвестировать в различные компании и криптовалюту.
В опросе, проведенном с 7 по 11 сентября, приняли участие более 4 тыс. человек в возрасте 18-60 лет по всей России.
ТАСС: последние новости
Глава ВНИИ труда считает, что август показал активизацию потенциальной рабочей силы Глава ВНИИ труда считает, что август показал активизацию потенциальной рабочей силы Стипендии студентов проиндексируют на 3,7% с 1 сентября 2021 года Стипендии студентов проиндексируют на 3,7% с 1 сентября 2021 года ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,5 млрд рублей ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,5 млрд рублей
Комментарии 13
Личный счет , Видео , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
В России решили «секретно» повысить налог
В России решили «секретно» повысить налог
В России резко вырос спрос на квартиры в пятиэтажках
В России резко вырос спрос на квартиры в пятиэтажках
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение