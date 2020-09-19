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Россияне скупают валюту в ожидании нового кризиса 

Kdpconsulting.ru 18 часов назад
Россияне массово готовятся к кризису
Фото: РИА Новости
Известие о скором падении рубля заставило россиян заняться подготовкой своеобразной «подушки безопасности». По показаниям ЦБ значительно возросло внимание к крупным суммам валют (более 2 тыс. долларов).
Согласно данным ЦБ, на май-июнь текущего года не только выпало полное восстановление уровня покупок после коронавирусной пандемии, но и был установлен новый рекорд за последние 6 лет.
Аналитики связывают происходящее с неопределенностью на рынках, в связи с ожиданием введения новых ограничительных мер. Допускается укрепление нацвалюты до 71-73 рублей за доллар к концу года, но курс 79-81 рубль за доллар наиболее вероятен.
В Sberbank Investment Research, аналитическом управлении Сбербанка прогнозируют полнейший сход ключевых факторов, играющих на снижение курса рубля. В IV квартале 2020 г. ожидается рост отечественной валюты.
Экспертами отмечена парадоксальность коронавирусного кризиса на фоне кризисов предыдущих лет. Особенно удивляет устойчивое положение рубля в первые месяцы объявления пандемии.
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Личный счет , Сбербанк России , Центральный банк России
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