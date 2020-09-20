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Как вернуть отправленные не туда деньги 

Мария Иванова 1 час назад
Как вернуть отправленные не туда деньги
Фото: РИА Новости
Эксперт Академии управления финансами Алексей Кричевский рассказал, как действовать в случае ошибочной отправки денег на карту незнакомца, сообщает «Прайм». В первую очередь необходимо позвонить в свой банк и объяснить ситуацию.
Кричевский отметил, что некоторые кредитные организации могут решить проблему дистанционно, а в других потребуется визит в отделение банка и заявление на возврат перевода.
Банк клиента, по ошибке отправившего деньги, свяжется с банком получателя и предложит добровольно вернуть средства.
Еще один вариант — выйти на получателя напрямую, сделав символический перевод в один рубль. В сообщении к переводу можно оставить свой номер телефона и попросить вернуть деньги.
Если получатель откажется вернуть деньги, отправитель перевода вправе обратиться в суд: статья 1102 Гражданского кодекса России обязывает возвращать «незаконное обогащение». Также необходимо подать заявление в полицию.

«Как правило, после звонка из полиции или получения повестки в суд дело разрешается в досудебном порядке», — отметил Кричевский.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты рассказали РИА Новости, как вернуть украденные с карты деньги.
Глава фонда по защите прав вкладчиков Марат Сафиулин подчеркнул, что о мошенническом списании денег банк необходимо уведомить в течение одного дня. Если деньги были похищены с помощью считывающего устройства на банкомате или через кражу данных из банка, средства вернут.
Если же мошенники воспользовались социальной инженерией и выведали у человека личную информацию, деньги можно потерять навсегда.
Эксперты подчеркивали, что людям, которые не сообщают незнакомцам по телефону данные карты и коды из смс, кража денег не грозит.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
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Личный счет , РИА Новости
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