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«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Новые пособия предложили безработным
Фото: ТАСС
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила повысить пособие по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и применять его на постоянной основе. Данная инициатива содержится в предложениях ФНПР к проекту генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, сообщает в понедельник газета "Известия".
По данным издания, этот документ будет определять основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Предполагается, что проект генерального соглашения сформируют до конца октября. Предложения ФНПР к документу на данный момент находятся на стадии обсуждения.
Как пояснил "Известиям" советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, инициатива заключается не только в сохранении пособия, но и в применении его на постоянной основе. Сейчас выплата безработным родителям, имеющим ребенка младше 18 лет, осуществляется в размере 3 тыс. рублей в дополнение к пособию по безработице как антикризисная мера. В ФНПР отметили, что вопрос размера доплаты требует проработки, однако предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по РФ составляет порядка 10,7 тысяч рублей. Обсуждения также требует и вопрос касательного того, один или оба родителя могут претендовать на выплату, добавили в ФНПР.
В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая координирует работу РТК, "Известиям" сообщили, что комментирование предложений ФНПР является преждевременным. Издание также направило запрос в Минтруд РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кабмин РФ выплатит в сентябре 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого ребенка. Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. На эти цели будет выделено 8,5 млрд рублей из федерального бюджета.
В апреле президент России Владимир Путин объявил о введении в числе других мер поддержки доплаты зарегистрированным безработным по 3 тыс. рублей на каждого ребенка до 18 лет. В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в объеме МРОТ — 12 130 рублей — установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тыс. рублей — до 1 октября 2020 года. Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей.
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Комментарии 1
Личный счет , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минтруд , газета "Известия"
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