Новые пособия предложили безработным

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила повысить пособие по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и применять его на постоянной основе. Данная инициатива содержится в предложениях ФНПР к проекту генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, сообщает в понедельник газета "Известия".

По данным издания, этот документ будет определять основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Предполагается, что проект генерального соглашения сформируют до конца октября. Предложения ФНПР к документу на данный момент находятся на стадии обсуждения.

Как пояснил "Известиям" советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, инициатива заключается не только в сохранении пособия, но и в применении его на постоянной основе. Сейчас выплата безработным родителям, имеющим ребенка младше 18 лет, осуществляется в размере 3 тыс. рублей в дополнение к пособию по безработице как антикризисная мера. В ФНПР отметили, что вопрос размера доплаты требует проработки, однако предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по РФ составляет порядка 10,7 тысяч рублей. Обсуждения также требует и вопрос касательного того, один или оба родителя могут претендовать на выплату, добавили в ФНПР.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой , которая координирует работу РТК, "Известиям" сообщили, что комментирование предложений ФНПР является преждевременным. Издание также направило запрос в Минтруд РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кабмин РФ выплатит в сентябре 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого ребенка. Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. На эти цели будет выделено 8,5 млрд рублей из федерального бюджета.