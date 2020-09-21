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Названы товары, которые могут сильно подорожать 

Deita.ru 3 часа назад
Товары импортного производства могут серьёзно подорожать в России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
Об этом рассказал независимый финансовый консультант Виталий Калугин. В этой связи эксперт порекомендовал российским гражданам озаботиться их покупкой уже сейчас, не откладывая её на потом.
В первую очередь, как отмечает специалист, россиянам стоит ожидать подорожания бытовой техники, электроники и автомобилей, которые поступают в страну из-за рубежа.
Объём повышения цен может составить до 10% уже к концу ноября, отмечает Калугин. А вот стоимость продуктов питания не должна увеличиться сильно.
Ранее сообщалось о том, что власти хотят сделать выплату повышенных пособий для безработных постоянной мерой государственной поддержки.
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