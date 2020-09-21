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10 тысяч каждый месяц: части россиян готовят подарок 

Артём Кульша 22 минуты назад
10 тысяч каждый месяц: части россиян готовят подарок
Фото: РИА Новости
Пособие по безработице для граждан России с детьми следует увеличить и выплачивать постоянно. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
С апреля, как сообщал «Рамблер», в России в качестве антикризисной меры во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 безработным родителям выплачивается пособие в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплату получает лишь один родитель, даже если работу потеряли оба. Недавно правительство продлило предоставление выплаты на сентябрь.
Некоторое время назад ФНПР в предложениях к проекту генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы предложила увеличить размер этой выплаты примерно до прожиточного минимума на ребенка (около 10,7 тысячи рублей в среднем по стране в настоящее время) и выплачивать ее на постоянной основе.
Советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных отметил, что размер доплаты и то, один или оба родителя должны ее получать, требует проработки.
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