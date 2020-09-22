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Аналитики сообщили о росте недельных расходов россиян 

Rambler News Service и ещё 4 1 час назад
Недельные расходы россиян выросли
Фото: ТАСС
Повседневные расходы типичной российской семьи на неделе с 14 по 20 сентября выросли на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей и составили 4 597 рублей, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

«На неделе с 14 по 20 сентября объем повседневных расходов в России снова вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4 597 рублей, что на 1,4% больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным период прошлого года расходы на неделе с 14 по 20 сентября выросли на 180 рублей, или на 4,1%.
По сравнению со средним значением за последний год расходы за отчетный период выросли на 70 рублей, или 1,5%.
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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