Россияне ринулись забирать валюту из банков

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Россияне решили массово забрать валюту из банков 

Lenta.ru и ещё 7 50 минут назад
В августе россияне решили массово забрать со счетов и депозитов валюту на 405,2 миллиона долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.
На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до 89,2 миллиарда долларов. До этого клиенты три месяца подряд (май-июль) пополняли счета (их объем увеличился на 1,36 миллиарда долларов). В августе остатки на валютных вкладах сократились на 0,5 процента, а объем рублевых немного увеличился (на 0,1 процента).
Однако без учета счетов эскроу банки в августе зафиксировали отток рублевых сбережений граждан, говорится в отчете регулятора. Средняя максимальная ставка по таким вкладам упала с 4,52 до 4,43 процента, достигнув исторического минимума.
В июле 2020 года жители страны забрали из банков 508,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне этот показатель был на уровне 332,1 миллиона. Причинами оттока валюты стал процесс дедолларизации и околонулевые ставки по депозитам в долларах и евро.
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Комментарии 4
Личный счет , Видео , Центральный банк России , РБК
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