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Мишустин анонсировал миллиардную помощь семьям 

Артём Кульша 59 минут назад
Мишустин анонсировал миллиардную помощь семьям
Фото: РИА Новости
36 российских регионов получат из госбюджета миллиарды рублей на поддержку многодетных семей, сообщает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что решение принято из расчета перераспределения субсидий на поддержку семей с тремя и более детьми. Речь идет о ежемесячных выплатах на каждого ребенка.

«Соответствующее распоряжение подписано», — цитирует агентство слова Мишустина.

По словам премьера, в настоящее время на эти цели выделено более 2,5 миллиарда рублей, а всего в текущем году на поддержку многодетных семей планируется направить из госбюджета около 50 миллиардов рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова завила, что на выплатах россиянам стали наживаться мошенники.
По ее словам, аферисты создают в интернете специальные сайты под видом страниц юридических компаний, которые обещают клиентам помощь в получении пособий. Посетителю предлагают ввести свои личные данные в специальную форму, затем его просят перевести чисто символическую сумму для обработки запроса. Никакой помощи в получении выплаты в результате жертва не получает.
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Комментарии 1
Личный счет , Наталия Пшеничникова , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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