Сергей Миронов. Продуктовые банковские карты, на которые поступала бы финансовая помощь от государства, вновь предлагают ввести для бедных россиян. Об этой инициативе в ГД напомнил лидер «Справедливой России»

Лидер фракции в Госдуме напомнил, что число живущих за чертой бедности россиян достигло почти 20 млн человек. И это только те, кто зарабатывает МРОТ — 11,5 тыс. рублей, приводит слова политика «Коммерсант». Однако, подчёркивает Миронов, в стране очень много и тех, кто зарабатывает и 11,6 тыс. рублей в месяц, и 20 тыс. рублей. И по логике их доходы настолько высоки, что в выборку Росстата они не попадают, а это, уверен Миронов, сильно искажает официальные данные.

Властям для исправления ситуации необходимо принять «срочные меры». В частности, выплачивать пособия семьям с детьми, ввести продуктовые банковские карточки. И если последнее предложение заработает, деньги получат 19,9 млн человек, приводит статистику глава «Справедливой России». Деньги на эти цели необходимо взять из Фонда национального благосостояния, считает Миронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек в сравнении как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Сейчас их 19,9 млн человек.